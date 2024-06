Militær hjælper med evakueringer under oversvømmelser i Tyskland

Tysklands militær er trådt til for at hjælpe befolkningen, efter at voldsom regn og storm lørdag har ramt store dele af det sydlige Tyskland.

I flere byer er der blevet erklæret nødretstilstand på grund af oversvømmelser og en usædvanligt høj vandstand i floderne. Mange hjem er af samme årsag blevet evakueret.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Natten til søndag er regnen fortsat. I delstaten Bayern, som ligger sydpå, forbereder man sig på at evakueringer, der vil betyde, at 670 mennesker skal forlade deres hjem, oplyser de lokale myndigheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

I byen Schrobenhausen, som ligger i Bayern og er blandt de byer, hvor der er blevet erklæret nødretstilstand, bliver der brugt både til at komme frem til folk.

Mindst ni andre kommuner eller byer har også erklæret nødretstilstand.

Landets indenrigsminister, Nancy Faeser, siger, at 520 frivillige for landets Bureau for Civil Sikkerhed (THW), som aktiveres under naturkatastrofer og ulykker, arbejder på at få borgere bragt i sikkerhed, at sikre dæmninger og at pumpe vandmængder væk fra gaderne.

Bundeswehr, som er Tysklands militær, har også bidraget til indsatsen. Styrker deler tæpper og andre forsyninger ud og opstiller senge til dem, der har måtte forlade deres hjem.

Samtidig stiller Røde Kors redningsarbejdere, der er uddannet særligt til aktioner i vand, og dykkerhold til rådighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også trafikken er blevet påvirket, og tidligere på dagen blev tog mellem storbyen München, Bregenz i Østrig og Zürich i Schweiz aflyst som følge af oversvømmelserne.

Røde Kors i Bayern oplyser, at redningsarbejdere måtte bruge en helikopter til at redde to personer fra taget på deres hus i Babenhausen. Der var tale om en livstruende situation, udtaler en talsperson for Røde Kors.

Ifølge beredskabet er mere end 100 personer i dette områder lørdag blevet bragt i sikkerhed - herunder dusinvis af børn.

/ritzau/