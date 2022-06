Militæranalytiker: Flere atomvåben gør ikke verden farligere

Det svenske fredsforskningsinstitut Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) spår, at verden kigger ind i en udvikling med flere atomvåben.

Samtidig er der større risiko for anvendelse af sådanne våben, slår ny rapport fra instituttet fast natten til mandag.

Det betyder dog ikke nødvendigvis, at man skal være bange for atomkrig nu og her.

Det siger militæranalytiker Thomas Galasz Nielsen, der er institutchef på Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet.

- Vi har ikke nogen evidens for, at verden bliver et farligere sted, fordi der kommer flere atomvåben, siger han.

Sipri udkom natten til mandag med en ny rapport på området. Instituttet er et uafhængigt institut, som forsker i konflikter, våbenhandel og nedrustning.

Overordnet set kan atomvåben være med til at holde konflikter nede, vurderer Thomas Galasz Nielsen.

- Det lægger et bånd på lande, der har atomvåben, fordi de godt ved, hvor frygteligt et våben, det egentlig er. Og hvis man selv begynder at bruge dem, er der ingen garanti for, at andre lande ikke bruger det mod en selv, siger Thomas Galasz Nielsen.

I alt har ni forskellige lande atomvåben. Det drejer sig om USA, Kina, Storbritannien, Frankrig, Rusland, Indien, Israel, Nordkorea og Pakistan.

Det seneste år er antallet af atomvåben faldet en smule, men udsigten er lige nu, at de globale lagre af atomsprænghoveder snart begynder at vokse for første gang i årtier, konkluderer Sipri. Instituttet er bekymret over den tendens.

Oprustning skyldes blandt andet, at lande ønsker at kunne beskytte sig selv mod invasion som den, vi har set i Ukraine, forklarer Thomas Galasz Nielsen.

- Når lande gerne vil have atomvåben, er det først og fremmest for at kunne beskytte sig selv bedre mod en fjende. Specielt i en situation, som man ser i Ukraine, hvor der kan være en tendens til, at lande står på egne ben i en konflikt, siger han.

/ritzau/