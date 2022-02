Militæranalytiker kalder russiske dekreter for krigserklæring

Det er en krigserklæring og starten på noget større fra russisk side, at Rusland anerkender to republikker i det østlige Ukraine som selvstændige.

Det mener Anders Puck Nielsen. Han er orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- For mig at se ligner det her starten på en større krig, hvor målene er mere ambitiøse fra russisk side, siger han.

Militæranalytikeren mener, at det på sigt ender med en stor krig i Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen kommer efter det, som orlogskaptajnen kalder en optrapning fra russisk side i konflikten ved det østlige Ukraine.

Mandag gik den russiske præsident, Vladimir Putin, ud og anerkendte udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk i Østukraine som uafhængige.

Putin har også underskrevet aftaler om venskab og samarbejde med oprørslederne i de to regioner samt givet ordre om at sende soldater til Østukraine.

Rusland omtaler soldaternes opgave som en "fredsbevarende mission". Det giver orlogskaptajnen ikke meget for.

- Det er en krig, som Rusland selv har iscenesat. Der er ikke særlig meget, der tyder på, at Ukraine overhovedet var i gang med den offensiv, som russerne siger, at de var.

- Derfor er det meget svært at se, at styrkerne er fredsbevarende. Det ligner meget mere et påskud for at indsætte styrker på ukrainsk jord simpelthen, siger Anders Puck Nielsen.

De kommende dage og uger vil han følge, om tropperne stopper ved de grænser, hvortil separatisterne havde kontrol, eller om de breder sig ud over det noget større område, som separatisterne gør krav på.

- Hvis Rusland rent faktisk går ind for at skubbe den ukrainske hær væk, er det en noget større krig, vi ser på.

- Endeligt synes jeg også stadig, det bestemt ligner en mulighed, at de vil gå efter en meget større løsning, der vil omfatte en større del af Ukraine, så krigen vil sprede sig meget de kommende uger, siger Anders Puck Nielsen.

Vesten har varslet sanktioner mod Rusland som følge af optrapningen, men orlogskaptajnen afviser, at sanktioner uanset størrelse kan ændre på noget.

- Vi skal selvfølgelig indføre sanktionerne, og så skal vi selvfølgelig overveje, hvor meget vi kan støtte Ukraine med.

- Det med rent faktisk at give konkret støtte til den kamp, ukrainerne skal ud i, med våben, mad og materiel, det tror er noget, som kan gøre en reel forskel også på slagmarken, siger han.

Anders Puck Nielsen mener, at Ruslands og Putins mål er en form for regimeskifte i Ukraine med en prorussisk præsident i stedet for Volodimir Zelenskij. Alternativt en opsplitning af landet i øst og vest.

/ritzau/