Militærchef: Israels luftvåben svækket af protesterende reservister

Det israelske luftvåben er svækket af, at flere reservister nægter at melde sig til tjeneste i protest mod en kontroversiel domstolsreform.

Det sagde chefen for Israels luftvåben, Tomer Bar, fredag ifølge det israelske medie Haaretz.

- At sige, at I ikke vil møde til tjeneste - som hærens stabschef sagde, og jeg gentager - skader IDF (Israels forsvarsstyrker, red.), udtalte han til reservisterne.

Det er landets premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans regering, som står bag domstolsreformen. Den blev vedtaget 24. juli.

Med loven vil højesteret ikke længere have mulighed for at gribe ind over for beslutninger, som folkevalgte vedtager, men som efter højesterets opfattelse er i strid med andre love og regler.

Samtidig får politikerne mere indflydelse på udnævnelsen af dommere.

Nogle kritikere hævder, at domstolsreformen er Netanyahus forsøg på at få annulleret de anklager om korruption, der er rettet mod ham.

Modsat mener Netanyahu og andre, at domstolene i Israel har grebet for meget ind i politikernes beslutninger. I deres øjne skal reformen genskabe balancen mellem domstolene og politikerne.

Lovforslaget blev vedtaget ved Israels parlament, Knesset. Her stemte 64 for, mens nul stemte imod. Der er 120 medlemmer i Knesset.

Oppositionen udvandrede forud for afstemningen efter at have kaldt reformen for en skam for nationen.

Lørdag aften er tusindvis af demonstranter ifølge Haaretz endnu en gang gået på gaden i Israel for at udtrykke deres utilfredshed med den kontroversielle domstolsreform.

Israelerne demonstrerer mod domstolsreformen for 32. uge i træk.

/ritzau/