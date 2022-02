Militærekspert: Ruslands angreb ligner en fuld invasion af Ukraine

Alt tyder på, at Rusland har til hensigt at indtage hele Ukraine, vurderer militæranalytiker.

Der tegner sig et billede af en fuldstændig russisk invasion af Ukraine.

Det vurderer Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine.

Tidligt torsdag morgen dansk tid indledte Rusland et angreb på Ukraine.

Ifølge flere internationale medier affyrede russiske styrker missiler ind over grænsen, og der var i flere ukrainske byer meldinger om eksplosioner.

Claus Mathiesen vurderer, at Rusland ønsker at indtage hele Ukraine - og ikke bare de to regioner, som separatister ønsker at rive løs fra Ukraine.

- Det her ligner et russisk angreb af et omfang, der rækker langt ud over uenigheden om de to løsrivelsesrepublikker.

- Jeg tror, at målet er, at al snak om Ukraines fremtid i Nato eller EU hører op en gang for alle, siger Claus Mathiesen.

Han vurderer, at Rusland ønsker at indføre en prorussisk regering i Ukraine, som så kan blive indlemmet i den union, som i forvejen eksisterer mellem Rusland og Hviderusland.

Ifølge Claus Mathiesen har de russiske missilaffyringer primært været rettet mod forudsigelige mål, der skal forberede en senere invasion over landjorden.

Der er tale om flyvestationer, brændstofdepoter og måske også operationscentre, fortæller han.

- På den måde sikrer man, at man møder så lidt modstand som muligt, siger han.

