Militæreksperter efter flystyrt: Det er jo mafialignende tilstande

Onsdag aften styrtede et fly ned over det vestlige Rusland. Wagner-gruppen selv har bekræftet, at den 62-årige leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, var ombord på flyet, men hverken årsagen til flystyrtet eller Prigozjins død er bekræftet fra officiel side.

Kristeligt Dagblad har talt med tre eksperter om de mest presserende spørgsmål om situationen.

Står Putin bag?

Claus Mathiesen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, er ikke overrasket over nyheden om flystyrtet. Han vurderer, at der er en god chance for, at Putin står bag – eller som minimum har godkendt en beslutning om, at Jevgenij Prigozjins fly skulle bringes ned.

“Man må stadig have forskellige forbehold så tidligt i forløbet. Det kan jo godt være nogen fra den øverste militære ledelse i Rusland, som har følt sig ydmyget af Prigozjin, men de ville ikke kunne udføre sådan en aktion uden at Putin som minimum har accepteret det,” siger han og fortsætter:

“Det kan i princippet også være rivaler, der står bag, eller måske er det privat hævn. Men der er mange indikationer på, at flyet er blevet skudt ned, og det kan en privat hævntørstig person ikke sådan lige slippe afsted med.”

Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, tvivler også på, at der er tale om et tilfældigt flystyrt.

"De russiske medier omtaler allerede flystyrtet som et attentat i positive vendinger. Prigozjin fik, hvad han havde fortjent, skriver de. Hans oprør er slut."

Hvad betydning har Prigozjins død for Putin?

Ifølge Claus Mathiesen vil Prigozjins død blive taget meget forskelligt imod internt i Rusland og på den internationale scene:

“Hvis det er Putin, der står bag, vil det internt styrke magtspillet i Rusland, fordi Putin nu har vist, at man ikke skal sætte sig op mod den øverste ledelse. Og man skal huske på, at Putin faktisk selv er den øverste militære ledelse i Rusland,” siger han og fortsætter:

“Men for omverdenen ser det her virkelig ikke kønt ud. Det giver jo associationer til 1990’ernes mafiatilstande i Rusland med gadeskyderier og trafikmord, og det er en meget spektakulær måde at afskaffe en rival på.”

Hvorfor spektakulær?

“Man har jo været hensynsløs nok til at vurdere, at det bare er ærgerligt for de tre besætningsmedlemmer, der tilfældigvis også har befundet sig på flyet. Det er mafiatilstande på allerhøjeste niveau og ikke nogen speciel god diplomatisk reklame for Rusland ude i verden.”

Flemming Splidsboel fra Diis er uenig. Han vurderer, at Putin kommer til at stå styrket tilbage.

"Uanset hvem, der står bag, så styrker det Putin. Frygten for, at han kan finde på at gøre noget tilsvarende mod andre, er med til at konsolidere hans magt."

Flemming Splidsboel forventer heller ikke, at hændelsen får nogle negative konsekvenser for Putin på den internationale scene.

“Fronterne for og imod Putin er allerede skåret hårdt op. Der er jo mange autoritære ledere rundt omkring i verden, som vil mene, at det er den rigtige måde at agere på. Og de vil kun blive bekræftet i, at Putin er en stærk leder,” siger han.

Hvad med Prigozjin? Får han martyrstatus nu?

“Det tvivler jeg på. Mange russere er indifferente i forhold til Prigozjin. Han blev løftet op som den store helt, men efter kuppet forsøgte man hurtigt at afmontere ham. Han har spillet en stor rolle som leder af Wagner-gruppen, men han vil blive husket som en bemærkelsesværdig parentes, og jeg tror at han vil forsvinde ud af historien igen ret hurtigt,” siger Flemming Splidsboel.

Vil Wagner-gruppen tage hævn?

Wagner-gruppens fremtid er mildest talt usikker og risikoen for en hævnaktion ikke særlig stor, hvis man spørger Claus Bundgård Christensen, historiker ved Roskilde Universitet:

“Det er kommet frem, at både selve hovedmanden, altså Prigozjin, men også hans brutale næstkommanderende var ombord på flyet. Det betyder, at rammesætningen for gruppen er alvorligt rystet nu. Private hære som Wagner-gruppen er ofte bundet sammen af deres loyalitet over for enkeltpersoner."

"Om Wagner-gruppen har en anden intern struktur, som gør, at nogen vil kunne tage over efter Prigozjin, skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror umiddelbart, at det ser meget sort ud for gruppen lige nu,” siger han og understreger, at han ikke som sådan er ekspert i Wagner-gruppens sammensætning.

Så Putin, eller andre, der måtte stå bag flystyrtet, skal ikke frygte en hævnaktion?

“Lejesoldater, som Wagner-gruppen reelt består af, er ofte lejesoldater for pengenes skyld for at undslippe et kummerligt liv eller simpelthen fordi, det er det eneste, de kan. Der er selvfølgelig også nogle, som gør det af politiske og patriotiske årsager, og hvis nogen skulle kunne tænkes at begå hævnaktioner, skal de nok findes blandt dem. Men at Wagner-gruppen reagerer samlet, har jeg svært ved at forestille mig,” siger Claus Bundgård Christensen.

Både Claus Mathiesen og Flemming Splidsboel er enige i den betragtning:

“Der er forlydender om, at Wagner-gruppen rører på sig, men de kan både være på flugt og på vej mod Moskva. Såfremt det er Putin, der står bag flystyrtet, er jeg helt sikker på, at han har forberedt sig, og hvis Wagner-gruppen planlægger en hævnaktion, kommer de ikke særlig langt,” siger Claus Mathiesen.

Flemming Splidsboel tvivler på, at der er nogen tilbage til at samle styrkerne hos Wagner-gruppen:

“Jeg tror, de sidder med granatchok i deres hovedkvarter i Sankt Petersborg lige nu. Der er ikke nogen selvstændig virksomhed tilbage. Der er en ekstrem nervøsitet i forhold til styret. Man afventer nok, at der kommer en leder, som er udpeget et andet sted fra, for staten vil sætte sig tungt på Wagner nu. Styret vil ikke længere tolerere en gruppe, der tror, at den kan tillade sig hvad som helst,” siger han og tilføjer, at lejehære som fænomen er kommet for at blive:

“Det mest afgørende er, at der med Wagner-gruppen er opstået en helt ny form for aktører, der opererer i et juridisk tomrum. Og det vil Rusland – og sikkert en masse andre lande – fortsætte med at udnytte fremover.”