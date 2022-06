Militæret hjælper strandede Yellowstone-gæster i sikkerhed

Tusindvis af besøgende er blevet tvunget til at forlade Yellowstone National Park efter voldsomt vejr.

Et lokalt militærberedskab har været på overarbejde i Yellowstone National Park de seneste tre dage, efter at parken har været ramt af voldsomt regnvejr, oversvømmelser og mudderskred.

87 mennesker er siden tirsdag blevet hjulpet i sikkerhed, efter at de har været fanget. Det oplyser beredskabet torsdag.

- På anmodning fra lokale embedsmænd fortsætter Montana National Guard (beredskabet, red.) med at hjælpe med eftersøgningen som følge af betydelige oversvømmelser, lyder det i en meddelelse.

Det voldsomme vejr har ført til en sjælden lukning af det berømte naturområde.

Myndighederne forventer, at dele af parken, der strækker sig over delstaterne Wyoming, Montana og Idaho, vil være lukket for besøgende resten af året på grund af de ødelæggelser, oversvømmelserne har ført med sig.

Nationalparken er en populær destination for mange turister. Tusindvis har imidlertid været nødt til at forlade parken, hvor både veje og broer er blevet skyllet væk af vandmasserne.

I de små byer omkring parken, som i høj grad er afhængige af turistindtægter, har man fortsat et håb om en god sæson.

Coronapandemien og de dertilhørende coronarestriktioner har nemlig haft stor indvirkning på de seneste sæsoner.

Det er særligt den nordlige del af nationalparken, der har lidt store tab.

Oversvømmelserne og de mange jordskred kommer efter dage med flere skybrud og vedvarende regn i området. Uvejret kommer i kølvandet på et forår, som har været blandt de mest nedbørstunge i mange år.

Højere temperaturer end normalt har også været medvirkende til, at sneen på de højtliggende områder i parken er smeltet pludseligt og hurtigt.

Parkmyndighederne kaldte tidligere på ugen oversvømmelserne for hidtil usete, mens Yellowstone-flodens bredder har nået rekordhøjder.

Hvert år besøger omkring fire millioner mennesker Yellowstone, der blev etableret som verdens første nationalpark i 1872.

/ritzau/AFP