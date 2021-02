Militæret i Myanmar truer demonstranter: Nogle vil miste livet

Fortsatte konfrontationer i Myanmar vil resultere i "tab af menneskeliv", udtaler militæret.

Modstandere af militærkuppet i Myanmar opfordrer til generalstrejke mandag lokal tid, hvilket straks er blevet mødt med trusler fra militæret.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Opfordringen til strejke blandt alle større grupper i samfundet kom søndag fra Den Civile Bevægelse for Ulydighed. Det er en løst organiseret gruppe, der står i spidsen for modstanden mod militæret.

På den statslige tv-kanal MRTV lyder sent søndag en advarsel fra militæret om, at fortsat modstand vil resultere i dødsfald.

- Demonstranter opildner nu folket og særligt letpåvirkelige teenagere og unge til at tage en konfrontationens vej, hvor de vil opleve tab af menneskeliv, stod der i en tekst vist på tv-kanalen ifølge AP.

Denne weekend blev to demonstranter skudt og dræbt under de store demonstrationer, som har taget fart, siden militæret 1. februar kuppede sig til magten.

Her afsatte militæret den demokratiske valgte leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering.

Siden har militæret haft magten i Myanmar, og Suu Kyi og landets præsident, Win Myint, er tilbageholdt.

En af de mest fremtrædende af de unge demonstranter i landet, Maung Saungkha, opfordrer andre unge til at gøre som ham og gøre modstand mod militæret.

- De, der ikke tør at gå ud, bliv hjemme. Jeg vil gå ud på enhver måde, som jeg kan. Jeg forventer at se generation Z (betegnelse for folk født cirka fra midten af 1990'erne og frem til 2010'erne, red). Lad os mødes, partnere, skriver han i en Facebook-opdatering natten til mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En række store lande har fordømt kuppet og militærets voldelige fremfærd mod demonstranterne.

Det gælder blandt andet USA, Japan, Storbritannien og Tyskland. Også FN's generalsekretær, António Guterres, har kaldt det uacceptabelt, at magtanvendelsen har ført til dødsfald.

Mandag ventes EU's udenrigsministre ifølge nyhedsbureauet AFP at godkende sanktioner mod dem, der er ansvarlige for kuppet i Myanmar.

/ritzau/