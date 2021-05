Militæret i Tchad udpeger overgangsregering

Det militære råd i Tchad har udpeget en midlertidig regering, efter at landets mangeårige leder gik bort.

Det militære råd i det centralafrikanske land Tchad har udpeget en overgangsregering i kølvandet på præsident Idriss Debys pludselige død 20. april.

Det oplyser en talsmand for militæret søndag.

Saleh Kebzabo, der er leder af det største oppositionsparti i Tchad, meddeler, at han "anerkender" den midlertidige regering.

To medlemmer af Kebzabos parti er en del af den nye regering, der omfatter 40 ministre og viceministre.

Tchads leder siden 1990, Idriss Deby, døde 20. april af kvæstelser, han havde pådraget sig i kamp mod islamistiske oprørere i den nordlige del af det fattige land.

Kort tid inden meddelelsen om hans bortgang havde landets valgkommission oplyst, at Idriss Deby kunne fortsætte som præsident, efter at han havde fået næsten 80 procent af stemmerne ved et præsidentvalg 11. april.

Valgsejren sikrede ham en sjette periode som landets leder.

I 2018 fik Idriss Deby vedtaget en ny forfatning, der gav ham mulighed for at blive på præsidentposten frem til 2033.

Hans 37-årige søn, Mahamat Idriss Deby, blev 21. april indsat som midlertidig præsident.

Mahamat Idriss Deby har lovet at genetablere et civilt styre i landet i løbet af 18 måneder.

/ritzau/AFP