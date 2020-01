Militærfly med nødhjælp styrter ned og dræber 18 i Sudan

Fire børn og ni voksne er omkommet, efter at et militært transportfly torsdag styrtede ned i Sudan.

18 personer er torsdag blevet dræbt i Sudan, da et militært transportfly styrtede ned. Blandt de dræbte er fire børn.

Det oplyser en talsmand for militæret.

Flyet styrtede ned, blot fem minutter efter at det lettede fra en lufthavn i delstaten West Darfurs hovedstad, El Geneina.

Flyet havde netop leveret nødhjælp til området, der er plaget af blodige opgør mellem forskellige stammer.

Talsmanden Amer Mohammed Al-Hassan oplyser, at der var tale om et militærfly af typen Antonov 12.

Syv besætningsmedlemmer, tre dommere og otte civile - herunder fire børn - omkom i forbindelse med styrtet. De var alle 18 om bord på flyet.

Der er indledt en efterforskning af årsagen til det dødelige flystyrt, oplyser talsmanden.

Hovedparten af Sudans flåde af militære og civile fly består af gamle sovjetiske fly.

Der har været en række flystyrt i landet de seneste år, hvilket ifølge militæret ofte har skyldtes tekniske problemer og dårlige vejrforhold.

Delstaten West Darfur, hvor flyet lettede fra, har tidligere denne uge været ramt af voldsomme sammenstød mellem lokale grupper.

Mindst 48 personer er blevet dræbt i forbindelse med urolighederne, og 241 er blevet såret.

Det oplyser nødhjælpsorganisationen Røde Halvmånes afdeling i Sudan.

Ifølge organisationen er 19 af de sårede i kritisk tilstand og er blevet fløjet til landets hovedstad, Khartoum, for behandling.

En kvinde oplyser til nyhedsbureauet AFP, at hun torsdag befandt sig i en lejr for folk fra Masalit-stammen, en ikke-arabisk minoritet, der har været nødsaget til at flygte fra hus og hjem.

Hun og flere andre i lejren har været nødsaget til at flygte fra lejren på grund af urolighederne, oplyser hun.

- Der blev sat ild til vores telte. Vi havde ingen mad og kun det tøj, vi havde på, og der lå bogstavelig talt dræbte på jorden, siger hun.

Sudans regering har indsat soldater i området for at genoprette roen.

