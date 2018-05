Militærfly styrtet ned i Georgia

Jorden rystede, da militært transportfly styrtede ned uden for en lufthavn i Georgia, fortæller øjenvidne.

Et militært transportfly af typen C-130 Hercules er styrtet ned i nærheden af en lufthavn i Savannah i den amerikanske delstat Georgia. Det oplyser det amerikanske luftvåben til nyhedsbureauet AP.

En talskvinde for lufthavnen bekræfter over for tv-stationen CNN, at redningsmandskabet er sendt til ulykkesstedet et par kilometer fra lufthavnen.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysning om omkomne eller kvæstede ved ulykken.

- Det var forfærdeligt, siger et øjenvidne, Denver Goodwin, der arbejder tæt på ulykkesstedet.

- Jorden rystede, som om en bombe eksploderede. Alle i bygningen gik i panik. Det var helt forfærdeligt, fortæller han til CNN.

Lokalavisen Savannah Morning News viser billeder af det brændende fly på hovedvej 21, der nu er afspærret. En ambulance holder ved siden af flyet, der sender en stor sky af tyk, sort røg op i luften.

Katastrofeberedskabet i Chatham County skriver på Twitter, at flyet styrtede ned tæt ved et vejkryds.

Styrtet skete omkring klokken 11.30 lokal tid (17.30 dansk tid).

/ritzau/