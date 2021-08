Militærforsker: Dansk evakueringsstop ligner rettidig omhu

Danmark stoppede onsdag aften med at evakuere flere personer fra Kabul, og efter et bombeangreb nær lufthavnen i Kabul torsdag ligner den beslutning et resultat af en sikkerhedsvurdering af situationen.

Det vurderer centerleder og seniorforsker hos Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Henrik Ø. Breitenbauch.

- Det er selvfølgelig svært at sige, men det ligner i hvert fald rettidig omhu, at man vælger at stoppe evakueringen, dagen før to eksplosioner finder sted nær byens lufthavn, siger han.

Torsdag fandt to eksplosioner som sagt sted nær den internationale lufthavn i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Siden er der kommet meldinger om mindst 13 døde, hvoraf fire af dem skulle være amerikanske soldater. Det har en diplomatkilde sagt til avisen Wall Street Journal.

Derudover skulle mindst 60 personer være blevet såret, af det der ifølge flere medier af USA formodes at være to selvmordsbomber.

/ritzau/