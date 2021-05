Militærjuntaen vil opløse Aung San Suu Kyis parti

Medie: Med henvisning til påstået valgsvindel vil valgkommission opløse Den Nationale Liga for Demokrati, NLD.

Myanmars valgkommission, der er udpeget af landets militærjunta, vil opløse Aung San Suu Kyis Nationale Liga for Demokratiske parti, NLD, på grund af påstået valgsvindel.

Det fremgår af en rapport i mediet Myanmar Now, som i et tweet citerer formanden for valgkommissionen.

Myanmar Now siger, at beslutningen er truffet på et møde med politiske partier. Mange politiske partier, deriblandt NLD, boykottede mødet.

- Valgsvindlen begået af NLD var ulovlig, så vi må opløse partiets registrering, siger formanden for valgkommissionen, Thein Soe, ifølge Myanmar Now.

Tidligere på ugen sagde uafhængige valgobservatører i et asiatisk netværk, at der ikke er beviser for svindel ved valget i Myanmar i november sidste år.

Omkring 27 millioner mennesker deltog i valget, som blev vundet af Suu Kyis parti.

Militærstyret har som begrundelse for magtovertagelsen ved et kup 1. februar henvist til valgsvindel. Beskyldningerne er blevet afvist af valgkommissionen, og det samme sker nu i en udmelding fra Det Asiatiske Netværk For Frie Valg.

- Valget var et udtryk for Myanmar-befolkningens vilje, siger netværket i en afvisning af militærets påstande. Det rapporterer BBC.

Suu Kyi og andre folkevalgte politikere blev anholdt ved kuppet den 1. februar ved masseanholdelser tidligt på dagen. Hun er siden kun blevet set på videolinks.

Valgobservatørerne i det asiatiske netværk kalder militærets handlinger og fremfærd for "uforsvarlige".

De militære magthavere siger, at der bliver holdt valg inden for to år.

Det Asiatiske Netværk for Frie Valg havde udsendt observatører til over 400 valgsteder ved valget.

Netværket siger ifølge BBC, at der var visse "uregelmæssigheder" ved måden, hvorpå valget blev afviklet, men gruppen mener, at dette skyldtes covid-19 pandemien på det tidspunkt. Det betød, at valget ikke var lige så frit og retfærdigt som valget i 2015.

Over 800 personer er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i Myanmar, siden militæret overtog magten i landet i februar.

Det oplyser aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) ifølge nyhedsbureauet Reuters. AAPP siger, at 4120 personer aktuelt er tilbageholdt af militæret.

/ritzau/Reuters