Militærkonvoj er på motorvej mellem Moskva og sydlige regioner

Regeringen i regionen Voronezj opfordrer borgene til at undgå motorvejen M-4, der forbinder Moskva til de sydlige regioner, fordi en militærkonvoj er på motorvejen.

Militærkonvojen er på vej, efter at Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, har sagt, at gruppen har krydset grænsen fra Ukraine til Rusland og nu befinder sig i den russiske by Rostov.

Regeringen siger på sin kanal på beskedtjenesten Telegram, at situationen er under kontrol, og at tiltagene er for at sikre borgernes sikkerhed.

Fredag beskyldte Prigozjin det russiske militærs ledelse for at have beordret angreb på soldater fra Wagner-gruppen.

Rusland har afvist de beskyldninger, og den russiske efterretningstjeneste har åbnet en kriminalsag mod Prigozjin for at opfordre til væbnet mytteri.

