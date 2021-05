Militært brev til Macron advarer om ulmende borgerkrig

En gruppe soldater i Frankrigs væbnede styrker advarer i brev om, at landets "overlevelse" er på spil.

En gruppe soldater i Frankrigs væbnede styrker har i et åbent brev til præsident Emmanuel Macron i et konservativt magasin advaret om, at landets "overlevelse" er på spil, efter at han givet "indrømmelser" til islamisme.

Brevet er offentliggjort i det konservative magasin Valeurs Actuelles sent søndag og det gentager bekymringer i et lignende brev i samme magasin for en måned siden. Her blev der også udtrykt advarsler om, at en borgerkrigsagtig strid ulmer i landet.

Det tidligere brev, som var underskrevet af officerer og over 20 delvist pensionerede generaler, vakte furore i Frankrig, og premierministeren sagde, at der var tale om "uacceptabel indblanding". Frankrigs øverste general sagde, at de ansvarlige ville blive straffet.

Det står ikke klart, hvor mange personer, der står bag det seneste brev, ligesom deres rang i hæren ikke er tydeliggjort. I modsætning til det tidligere brev er det også åbent for at kunne blive underskrevet af offentligheden.

- Vi taler ikke om, hvordan det vil gå ved det næste valg for Dem eller andre. Vi taler om vort lands overlevelse, om Deres lands overlevelse, hedder det i brevet, som er henvendt til Macron og hans regering.

Brevet kommer på et tidspunkt, hvor den politiske stemning i Frankrig er ophedet og spændingsfyldt forud for præsidentvalget og parlamentsvalget næste år.

Her ventes Macrons vigtigste udfordrer at blive Marine Le Pen, som står i spidsen for højrefløjspartiet National Samling (Tidligere Front National).

Premierminister Jean Castex har kaldt det forrige brev for et initiativ, som "strider imod alle vore republikanske principper og hærens ære".

Frankrigs forsvarschef, François Lecointre, siger, at de, som har sat deres underskrift på brevet, vil få disciplinære straffe og eventuelt kan blive tvunget på pension.

