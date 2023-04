Militante dræber 31 trøffelsamlere i Syriens ørken

Militante har søndag dræbt mindst 31 personer, der var ude for at samle trøfler i den syriske ørken øst for byen Hama.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Organisationen formoder, at det er Islamisk Stat, der står bag angrebet.

Foruden de dræbte trøffelsamlere meldes fire hyrder dræbt i et separat angreb, mens to personer er blevet bortført.

Det er sket adskillige gange tidligere, at civile, der samler trøfler i den syriske ørken, bliver angrebet og slået ihjel af militante.

Det skete blandt andet i februar, hvor 53 civile mistede livet, da de blev angrebet af medlemmer af Islamisk Stat.

Blandt de 31 personer, der søndag er slået ihjel, var der 12 personer, som har kæmpet på regimets side i borgerkrigen i Syrien.

Syrien har været hærget af borgerkrig siden foråret 2011. Krigen har medført stor ustabilitet, hvilket har gjort det muligt for Islamisk Stat at være til stede og begå angreb på civile i landet.

Fra februar til april er det sæson for trøfler i Syrien. Trøfler fra den syriske ørken er angiveligt nogle af de bedste, der findes.

Muligheden for at tjene penge på den eftertragtede spise får fattige syrere til at drage ud i ørkenen for at samle trøfler. Også selv om det er forbundet med stor fare at færdes i den syriske ørken.

Ud over direkte angreb fra Islamisk Stat er trøffelsamlere tidligere blevet dræbt i forbindelse med, at de har trådt på landminer i ørkenen. Siden februar har flere end 230 trøffelsamlere mistet livet.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som har registreret flere angreb på trøffelsamlere, indsamler data om situationen under borgerkrigen i Syrien, men har sit hovedkontor i Storbritannien.

/ritzau/