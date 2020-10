To militante fra IS - kendt som Beatles - flyves til USA

To mænd anklaget for halshugninger af amerikanske gidsler i Syrien stilles nu for en domstol i USA.

To formodede militante fra Islamisk Stat, der er kendt som "The Beatles", vil inden for kort tid blive stillet for en domstol i USA.

De anklages for at have deltaget i halshugninger af amerikanske gidsler i Syrien - blandt andre journalisten James Foley, oplyser det amerikanske justitsministerium.

De to militante, Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh, har været i det amerikanske militærs varetægt i Irak, siden de blev tilbageholdt i 2019. De blev onsdag fløjet til USA.

De er vokset op i Storbritannien og havde britisk statsborgerskab. Men dette er blevet frataget dem af den britiske regering.

Parret er mistænkt for at have været med i en IS-celle med fire medlemmer. Gruppen blev kaldt The Beatles på grund af deres stærke britiske accenter.

Gruppen har angiveligt bortført eller dræbt vestlige gidsler i Syrien - deriblandt de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff samt nødhjælpsarbejderne Kayla Mueller og Peter Kassig.

- Disse anklager mod dem er rejst efter mange års hårdt arbejde for retfærdighed efter IS-drabene på vores statsborgere. Selv om vi ikke kan bringe de dræbte tilbage, så vil vi sikre retfærdighed for dem, deres familier og alle amerikanere, siger den amerikanske justitsminister, William P. Barr.

Amerikanerne har fået Storbritanniens hjælp til at skaffe bevismateriale mod parret, og Barr har på den baggrund indvilliget i, at den amerikanske anklagemyndighed ikke vil kræve dødsstraf mod de tiltalte, og at en dødsdom ikke skal eksekveres, hvis den bliver afsagt.

- Det er nu FBI, som har parret i varetægt forud for retssagen, oplyser vicejustitsminister for national sikkerhed, John Demers.

- Hvad angår lederen af cellen, Mohamed Emwazi (der var berygtet under navnet "Jihadi John"), så blev han ramt af en anden form for amerikansk reaktion - vort militærs store rækkevidde. Han blev dræbt ved et luftangreb i 2015 i Syrien, siger Demers.

James Foley blev halshugget af Islamisk Stat under stor mediebevågenhed.

Under sit fangenskab i Syren blev den danske fotograf Daniel Rye mishandlet og tortureret sammen med blandt andre Foley, hvilket er beskrevet i journalist Puk Damsgårds prisvindende bog "Ser du månen, Daniel".

I al stilhed lykkedes det mirakuløst familien at indsamle en løsesum på 15 millioner kroner, som fik Daniel Rye fri.

Den fjerde "beatle," Aine Davis, er fængslet i Tyrkiet, hvor han er dømt for terrorisme.

/ritzau/Reuters