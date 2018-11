Militante frigiver 78 bortførte børn i Cameroun

To ansatte fra en skole i det uroplagede Cameroun holdes fortsat som gidsler af en bevæbnet gruppe.

Samtlige de 78 børn, der blev bortført mandag i Cameroun, er frigivet. Det samme er deres chauffør, men skolens rektor og en lærer holdes stadig som gidsler.

Det oplyser den præst, der forhandler om frigivelsen.

- Gud være lovet er 78 børn og chaufføren frigivet. Rektoren og en lærer er stadig hos bortførerne. Lad os blive ved med at bede, siger præsten, Samuel Fonki.

Han har tidligere oplyst, at 79 børn blev bortført, men det viste sig, at en lærer var talt med i den opgørelse.

Alle eleverne, der er mellem 11 og 17 år gamle, og de ansatte blev bortført fra landsbyen Bamenda.

Regeringen beskylder separatister for at stå bag bortførelsen af de mange elever og ansatte.

Men en talsmand fra en separatistisk gruppe i Cameroun har afvist, at gruppen har taget skolebørnene.

Han beskylder hæren for at stå bag i et forsøg på at få oprørerne til at fremstå som skurke.

Motivet bag massebortførslen fra den engelsksprogede skole var angiveligt et krav om, at skolen skal lukkes i et forsøg på at undergrave det engelske sprog i regionen, skrev nyhedsbureauet dpa mandag.

Den tidligere franske koloni har været plaget af uro, siden de to engelsksprogede regioner i landet i 2016 meddelte, at de ville løsrive sig og danne et nyt land, Ambazonia.

Spørgsmålet om løsrivelse har efterfølgende ført til en kraftig stigning i voldelige optøjer og intern fordrivelse i de engelsktalende regioner.

Ofte er skoler blevet angrebet, og separatister har stukket sikkerhedsfolk og lærere ned. Bygningerne er efterfølgende blevet brændt ned til grunden.

/ritzau/Reuters