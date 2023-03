Militante islamister beskyldes for at stå bag drab på 36 i DR Congo

En gruppe gerningsmænd, der er mistænkt for at være militante islamister, har dræbt mindst 36 mennesker i et angreb på en by i DR Congo natten til torsdag.

Det skriver guvernøren for Nordkivu-provinsen, Carly Nzanzu Kasivita, på Twitter.

Angrebet fandt sted i landsbyen Mukondi, som ligger 30 kilometer syd for en af provinsens største byer Beni.

Gerningsmændene menes at tilhøre De allierede demokratiske styrker - en ugandisk gruppe med tilknytning til Islamisk Stat.

Ifølge Mumbere Limbadu Arsene, lederen af en lokal ikkestatslig organisation, er dødstallet endnu højere end guvernørens udmelding - 44.

Blandt de dræbte er kvinder, børn og ældre, og flere landsbyboere meldes fortsat savnet.

Området, hvor angrebet fandt sted, har siden 2021 været under militærets kontrol i et forsøg på at skabe orden.

Nordkivu ligger i den nordøstlige del af landet på grænsen til Uganda og Rwanda.

DR Congo er målt på areal det andenstørste land i Afrika.

/ritzau/Reuters