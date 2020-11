Militante knuste livsdrøm for 33-årig afghansk kvinde

- Det skete alt for hurtigt, siger kvinde, der blev stukket i øjnene i Afghanistan, fordi hun arbejdede.

Det sidste den 33-årige Khatera så, var de tre mænd, som angreb hende, da hun forlod sit arbejde på en politistation i Afghanistans centrale Ghazni. Hun blev skudt og stukket med en kniv i øjnene, fordi hun arbejdede. Det strider imod islamistiske gruppers ønsker.

- Jeg spurgte lægerne, hvorfor jeg ikke kan se. Da de sagde, at jeg havde bandager om hovedet på grund af sårene, vidste jeg med det samme, at mine øjne er taget fra mig.

Hun og de lokale myndigheder siger, at det var militante fra Taliban, som stod bag angrebet. Hun siger, at hendes far havde oplyst islamistiske grupper om, at hans datter mod hans ønske havde fundet et arbejde.

Ved angrebet mistede Khatera ikke kun sine øjne. Hun fik også knust sin drøm om at få sit eget uafhængige liv.

Hun blev optaget i Ghaznis politi som betjent for få måneder siden.

- Jeg ville ønsker, at jeg havde nået at være i politiet i mindst et år. Dette skete alt for hurtigt. Jeg kom kun til at udleve min drøm i tre måneder, siger hun.

Angrebet på Khatera, som kun anvender et navn, kommer på et tidspunkt, hvor menneskerettighedsgrupper advarer om tiltagende vold mod kvinder, som arbejder - navnlig hvis de arbejder for myndighederne.

Menneskerettighedsforkæmpere siger, at angreb på kvinder er taget til, i takt med at Taliban har fået mere indflydelse.

- Det har altid været risikabelt for afghanske kvinder at arbejde for det offentlige, men volden mod kvinder er taget til. Den fremgang, som skete for kvinders rettigheder gennem et årti, må ikke blive sat over styr nu ved en fredsaftale med Taliban, siger Samira Hamidi fra Amnesty International.

En talsmand for Ghaznis politi bekræfter, at Taliban menes at stå bag angrebet på Khatera, og at hendes far er anholdt.

En talsmand for Taliban siger, at det er et familieanliggende, og at Taliban ikke er involveret.

Taliban fører forhandlinger i Doha i Qatar med den afghanske regering. Mange iagttagere siger, at en dyb splittelse præger Taliban, hvor de mest militante grupper fortsætter vold trods forhandlingerne om fred og en genopbygning af landet.

/ritzau/Reuters