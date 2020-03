Militante sprænger sig i luften foran USA's ambassade i Tunis

To motorcyklister og en politimand dør ved angreb foran USA ambassade. Seks meldes såret.

To personer på en motorcykel har fredag sprængt sig selv i luften foran USA's ambassade i Tunesien.

En politimand er dræbt og flere såret ved det formodede selvmordsangreb i hovedstaden Tunis.

Ingen har taget ansvaret for eksplosionen, der skete nær ved ambassadens hovedindgang. Her så en Reuter-journalist en udbrændt motorcykel og en ødelagt politibil midt mellem murbrokker og splintrede genstande.

Politiet var mødt op. En helikopter hang over gerningsstedet.

Landets indenrigsministerium oplyser, at de to militante motorcyklister og en betjent døde ved angrebet, mens fem politifolk og en civil er såret.

- Vi hørte en kraftig eksplosion. På jorden så vi, hvad der var tilbage af en terrorist, efter han havde styret motorcyklen mod politiet, siger Amira, som er ekspedient i en butik.

USA er oprørt over angrebet, der sårede en af de ansatte på ambassaden. Det siger en talsmand for udenrigsministeriet i Washington.

Tunesien var senest skueplads for to store terrorangreb i 2015. Her angreb militante fra Islamisk Stat en badestrand for turister ved byen Sousse og et nationalmuseum i Tunis. 59 personer blev myrdet. Blandt dem var mange europæiske turister.

