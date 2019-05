Militante stormer luksushotel i pakistansk havneby

Sikkerhedsstyrker bekæmper bevæbnede mænd, der er trængt i på et hotel i en urolig pakistansk provins.

Bevæbnede mænd har angrebet et femstjernet hotel i byen Gwadar i det sydvestlige Pakistan.

Det oplyser provinsens indenrigsminister.

- Op mod fire bevæbnede mænd gik ind på hotel Pearl Continental i Gwadar og åbnede ild, siger ministeren, Ziaullah Langu.

Hotellet bruges især af forretningsfolk og nogle få udenlandske turister. Det er uklart, hvor mange mennesker, der opholdt sig på hotellet, da angrebet gik i gang.

Langu tilføjer, at sikkerhedsstyrker er i færd med at stoppe gerningsmændene, og at størstedelen af gæsterne er evakueret.

Andre embedsmænd, der ikke vil have deres navn frem, oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at det er lykkedes nogle af de bevæbnede mænd at trænge op på hotellets førstesal.

Gwadar ligger i Baluchistan-provinsen, der gennem længere tid har været præget af et væbnet oprør. Det er Pakistans fattigste og mindst udviklede provins.

/ritzau/AFP