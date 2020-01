Milits advarer hær: hold afstand til USA's baser i Irak

Situationen er spændt i Irak, hvor iranskstøttet milits indirekte advarer om kommende angreb.

Den iranskstøttede shiamilits Kataib Hizbollah i Irak advarer irakiske sikkerhedsstyrker om, at de fra søndag aften skal holde sig mindst en kilometer fra amerikanske baser.

- Sikkerhedsstyrker må holde sig fra amerikanske baser på en afstand af ikke under tusind meter fra søndag aften, siger militsen ifølge tv-stationen Mayadeen.

Advarslen fra den militante gruppe kommer ganske kort tid efter, at raketter lørdag aften slog ned i den såkaldte Grønne Zone i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor blandt andet USA's ambassade ligger.

To raketter af samme type har ramt den militære luftbase al-Balad, hvor der også er amerikanske soldater.

Ifølge de foreløbige oplysninger er ingen kommet til skade ved disse angreb, oplyser det irakiske militær.

Men i al-Jadriya-kvarteret, der ligger ved Tigris-floden i nærheden af Den Grønne Zone, er fem mennesker såret i et mortérangreb, oplyser politikilder.

Situationen er højspændt, efter at USA fredag dræbte den iranske general Qassem Soleimani.

Det skete i et droneangreb ved lufthavnen i Iraks hovedstad, Bagdad.

USA mistænker Kataib Hizbollah, der har opbakning fra Iran, for at stå bag et angreb i sidste uge, hvor en amerikansk statsborger blev dræbt.

Inden da havde USA's militær foretaget en række luftangreb i Irak og Syrien mod den militante gruppe.

/ritzau/Reuters