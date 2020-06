Militsleder fra Darfur melder sig selv efter 13 år på flugt

Ali Kushayb er anklaget for krigsforbrydelser under blodig konflikt i Darfur-provinsen i 2003-2004.

Efter 13 år på flugt har den tidligere sudanske militsleder Ali Kushayb overgivet sig til Den Internationale Straffedomstol (ICC).

ICC rejste i 2007 sag mod Ali Khushayb og en tidligere sudansk indenrigsminister. De blev begge anklaget og stævnet for krigsforbrydelser i forbindelse med folkedrabet i 2003-2004, da konflikten i Darfur-provinsen var på sit højeste.

- Ali Khushayb er nu i ICC's varetægt, efter at han har frivilligt har overgivet sig i Den Centralafrikanske Republik på baggrund af en arrestordre udstedt af ICC 27. april 2007, skriver ICC i en meddelelse.

Ali Kushayb var leder i den frygtede janjaweed-milits.

Militsen menes at stå bag en række blodige angreb i Darfur, blandt andet omkring landsbyerne Mukjar, Bindisi og Garail, hvor øjenvidner siger, at mange hundrede mænd blev nedslagtet.

Omkring 200.000 mennesker mistede livet under den blodige konflikt i Darfur, mens 2,5 millioner blev drevet på flugt.

En regeringskilde oplyser over for nyhedsbureauet Reuters, at Ali Khushayb blev anholdt i byen Birao i Den Centralafrikanske Republik. Tirsdag blev han sendt med et fly til Haag, hvor ICC's hovedsæde ligger.

/ritzau/