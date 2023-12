Miljøminister vil have tysk pant på grænsehandelsdåser

Til EU-ministerrådsmøde i Bruxelles mandag vil miljøminister Magnus Heunicke (S) kæmpe for at få pant på dåser fra den tyske grænsehandel.

Det fortæller han til Ritzau.

- Det skal være slut med, at de tyske grænsehandelsbutikker omgår deres miljøansvar.

- Vi kan se, at de dåser havner i den danske natur. Det er et hul, de har udnyttet i alt for lang tid, siger han.

Samlet set i perioden fra 2018 og frem til i år har Danmarks Naturfredningsforening alene i Syd- og Sønderjylland til sin årlige affaldsindsamling fundet 75.000 dåser i naturen. Op mod 80 procent uden pant.

Spørgsmålet om tysk dåsepant er en del af emballagedirektivet, som EU-landenes miljøministre skal tage stilling til mandag.

Den danske minister påpeger, at der ud over det miljømæssige aspekt også er et konkurrenceaspekt.

- Vi skal heller ikke lægge skjul på, at det handler om en fair og ordentlig konkurrence, hvor der er butikker på den danske side af grænsen, som skal opkræve pant, og som gør det.

- Men der er så det her hul, som gør, at de tyske grænsehandelsbutikker kan sælge uden pant, siger Magnus Heunicke.

I Tyskland er der i forvejen et fungerende pantsystem ligesom i Danmark. På en almindelig 33 centiliter dåse er der pant på 0,25 cent. Det svarer til 1,9 kroner.

Men det dansk-tyske grænsehandel er undtaget den tyske pant. Det vil sige, at hvis butikkerne bliver pålagt, at der skal pant på dåserne, så vil danskerne skulle køre deres tomme dåser tilbage Tyskland for at pante dem.

Hvis pantdelen af direktivet går igennem, er der lagt op til, at man først fra 2029 senest vil skulle have pant i grænsehandlen.

- Vi vil presse på for, at det bliver det hurtigst muligt. Men indkøringsfasen, synes jeg, er uacceptabel og uforståelig.

- Vi kender systemerne både i Tyskland og i Danmark. Så det er bare med at få det indført, siger Magnus Heunicke

Dansk Erhverv har sammen med Danmarks Naturfredningsforening længe kæmpet mod de pantfri dåser.

Vicedirektør i Dansk Erhverv Henrik Hyltoft siger om indkøringsfasen, at det kan hverken naturen eller danske butikker vente på, men at det er en rigtig god nyhed, at der bliver sat ind fra regeringens side.

- Det har årevis været en belastning for den danske natur, og den manglende pant har bidraget til konkurrenceforvridning til skade for danske butikker.

- Dansk Erhverv håber og regner med, at der snart kommer et resultat af den danske indsats, siger han i en skriftlig kommentar.

En tredje problematik, som Dansk Erhverv tidligere har fremhævet, er et sort marked, hvor pantfri øl og sodavandsdåser bliver solgt i Danmark af folk, der udelukkende køber ind i Tyskland med henblik til videresalg.

I september faldt der dom i anden instans hos EU-domstolen, hvor erhvervsorganisationen tabte sin sag mod EU-Kommissionen.

Når ministerrådet er nået frem til, hvordan det mener, direktivet skal se ud, skal det i trilogforhandlinger med EU-Parlamentet.

