Milliardær udlodder en tur til rummet til heldig amerikaner

En 37-årig milliardær chartrer et rumfartøj og trækker lod om en plads for at skaffe penge til kræftforskning.

En ny æra er ved at åbne sig inden for rumfart. I fremtiden vil enhver - i hvert fald enhver med millioner af dollar på kontoen - således kunne købe en tur til rummet.

Senest har Jared Isaacman, en 37-årig amerikansk milliardær, mandag meddelt, at han vil chartre en raket og et rumfartøj fra selskabet SpaceX til en tre eller fire dages tur til rummet.

Det skriver The New York Times.

Missionen, der er planlagt til oktober, vil være den første mission til at gå i kredsløb om Jorden, hvor ingen af de ombordværende er professionelle astronauter fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, eller et andet rumagentur under en anden regering.

Udmeldingen fra Jared Isaacman kommer i kølvandet på sidste uges nyhed om, at den private rumfartsproducent Axiom Space har udvalgt fire mænd, der som betalende rumturister skal flyve til Den Internationale Rumstation (ISS).

Den mission skal ligeledes foregå om bord på et fartøj fra SpaceX, der ejes af Tesla-milliardæren Elon Musk. Tre af turisterne betaler hver 55 millioner dollar - knap 340 millioner kroner - for et otte dage langt ophold.

- Vi ønsker at arbejde hen mod en Jetsons-lignende verden, siger Jared Isaacman ifølge The New York Times.

Han henviser til den amerikanske tegnefilmserie "The Jetsons" om familien Jetson, der bor i et fremtidsunivers.

Der er fire sæder om bord på SpaceX' rumfartøj, og Jared Isaacman, der er grundlægger af Shift4 Payments, der sælger terminaler til kreditkortbetaling, er på jagt efter tre medrejsende, som ikke er super velhavende.

To af pladserne giver han til St. Jude Children's Research Hospital i Memphis, der behandler børn gratis og udvikler kure mod kræft hos børn.

Den ene af de to vil gå til en kræftoverlevende, som er blevet behandlet på hospitalet, og som i dag er ansat der.

Den anden plads vil blive udloddet til en heldig vinder med det mål at indsamle mindst 200 millioner dollar til hospitalet.

Man behøver ikke at donere for at have en chance for at rejse til rummet, men hver doneret dollar tæller som ti adgangsbilletter til lodtrækningen.

Kun amerikanske statsborgere over 18 år kan deltage i lodtrækningen om en plads på missionen, der har fået navnet "Inspiration4".

Den person, som bliver valgt, skal være under 198 centimeter høj, veje mindre end 113 kilo og bestå psykologiske og fysiske test.

- Hvis du kan klare en intens rutsjebanetur, så bør du fint kunne klare det her, siger Elon Musk på et pressemøde mandag ifølge The New York Times.

Den sidste plads vil gå til en iværksætter, der vil blive fundet i en konkurrence arrangeret af Shift4 Payments.

Jared Isaacman har afvist at oplyse, hvor meget han betaler for missionen.

/ritzau/