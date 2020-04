Milliardæren Tom Hagens forsvarer: Han bør få lov at gå fri

Retsmødet om Tom Hagens varetægtsfængsling er slut - men afgørelsen lader fortsat vente på sig.

Retsmødet om, hvorvidt den norske rigmand Tom Hagen skal varetægtsfængsles, er onsdag eftermiddag blevet afsluttet.

Der er dog lidt over klokken 17 endnu ikke afsagt kendelse om, hvorvidt han bliver varetægtsfængslet.

Tom Hagen sigtes for at have dræbt eller medvirket til at have dræbt sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, der har været forsvundet i halvandet år.

Anklageren kræver, at han bliver fængslet i foreløbigt fire uger. Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, kræver ham løsladt.

Retsmødet er foregået for lukkede døre, hvorfor der ikke er kommet noget nyt frem i sagen i forbindelse med mødet.

Tom Hagen har forud for retsmødet fastholdt, at han er uskyldig. Og derfor bør han få lov at gå fri, siger hans forsvarer, Svein Holden, umiddelbart efter retsmødets afslutning.

- Statistisk set løslades personer ikke i sådanne sager, første gang de bliver tilbageholdt, det sker sådan cirka aldrig. Men hvis det nogensinde skal ske, så skal det ske i denne sag, siger Holden.

Forsvareren mener, at politiet har et yderst spinket grundlag at føre sagen på.

- Det undrer mig, at de er kommet frem til denne konklusion, siger Holden om sigtelsen mod Hagen.

