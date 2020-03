Milliardæren Tom Steyer opgiver sit præsidentkandidatur

Tom Steyer dropper forsøget på at blive præsidentkandidat for Demokraterne efter skuffelse i South Carolina.

Milliardæren og aktivisten Tom Steyer opgiver sit forsøg på at blive Det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

Det siger han i en tale til tilhængere natten til søndag dansk tid ifølge AFP.

Steyers beslutning om at trække sig fra feltet af kandidater kommer efter primærvalget i South Carolina lørdag.

Med over halvdelen af stemmerne talt op har Steyer kun opbakning fra knap 12 procent. Det rækker kun til en tredjeplads efter tidligere vicepræsident Joe Biden, der ser ud til at vinde stort, samt senator Bernie Sanders.

Tom Steyer har ellers brugt over 20 millioner dollar på at reklamere for sine politiske budskaber South Carolina.

- Vi er skuffede over, hvor vi endte. Jeg sagde, at hvis jeg ikke kunne se en vej til at vinde, så ville jeg suspendere min kampagne, siger Steyer i sin tale.

/ritzau/