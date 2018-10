Milliardbøder skæmmer Barclays overskud

Den britiske storbank Barclays har øget forretningen. Men store bøder holder overskuddet tilbage.

Den britiske storbank Barclays overskud før skat i årets første ni måneder er faldet. Det er presset af bøder og bodsbetalinger for 2,1 milliard pund - 18 milliarder kroner.

Det viser regnskabet, der er offentliggjort onsdag.

- Barclays Groups resultat før skat var på 3,1 milliard pund i årets første ni måneder mod 3,5 milliarder pund i samme periode i 2017.

- Det inkluderer udgifter til sagsanlæg og bodsbetalinger på 2,1 milliard pund - hovedsageligt vedrørende et forlig på 1,4 milliarder pund med USA's justitsministerium - relateret til salget af boliglån, skriver Barclays i sit regnskab.

Forliget omhandlede Barclays salg af værdipapirer - knyttet til boliglån i USA før finanskrisen. Her var banken anklaget for at have misinformeret både staten og sine kunder.

Fraregnet de mange penge til bøder og forlig steg Barclays overskud før skat med tæt på en fjerdedel til 5,3 milliarder pund.

Det var drevet af markant mindre nedskrivninger på dårlige lån. Den samlede indtjening for banken steg marginalt i årets første ni måneder til 16,1 milliard pund - 136 milliarder kroner.

/ritzau/