Millioner af døde fisk dækker australsk flod

Millioner af døde og rådnende fisk har forurenet en længere strækning af en flod i et af de øde områder i New South Wales, som er Australiens folkerigeste og ældste delstat.

Regeringen i delstaten siger, at "millioner" af fisk er døde i floden Darling River nær den lille by Menindee. Det er tredje gang siden 2018, at der er registreret massedød i et sådant omfang.

En hedebølge har ifølge myndighederne medført, at der er meget lave forekomster af ilt i floden, hvor vandstanden er meget lav. Under hedebølgen har fiskene behov for mere ilt.

Filmoptagelser viser både sejle rundt mellem enorme mængder af døde fisk i vandoverfladen.

Titusindvis af døde fisk blev fundet i samme del af floden i februar.

- Vi var netop begyndte at rense ud, og så sker dette. Det er frygteligt at se alle de døde fisk, og stanken er forfærdelig, siger Jan Dening, som bor i Menindee. Han har fremsat udtalelsen til nyhedsbureauet AP.

- Det er surrealistisk. Der er døde fisk så lang man overhovedet kan se, siger en anden indbygger i byen, Graeme McCrabb. Han siger, at antallet af døde fisk øjensynligt er langt højere end sidst.

- Skaderne på miljøet er uoverskuelige, siger han.

Det har tidligere vakt opsigt, at der var meget store mængder af visse fiskearter i floden efter oversvømmelser. Men fald i vandstanden har nu resulteret i massedød.

Massedøden i Menindee, som ligger 12 timers kørsel vest for Sydney, er blevet forklaret som en følge af manglende vand i floden, stadig tørke og giftige alger på en 40 kilometer lang flodstrækning.

- Desværre er det ikke sidste gang, vi kommer til at se en udvikling som denne, sagde regeringen i New South Wales i en advarsel i 2019.

Menindee har godt 500 indbyggere.

/ritzau/AFP