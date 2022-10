Millioner af tilbagevendte ukrainere kæmper med at klare livet

Millioner er blevet slået på flugt i Ukraine efter Ruslands invasion i februar.

Men millioner er også vendt tilbage på trods af fortsatte krigshandlinger i landet.

Det fremgår af en ny rapport lavet i samarbejde mellem flere store internationale organisationer.

Rapporten er udkommet fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den beskrives det, at der i slutningen af august var syv millioner internt fordrevne i landet. Det er personer, som er flygtet fra én del af landet til andre steder i Ukraine på grund af sikkerhedsrisikoen.

Men der er også millioner af tilbagevendte.

Således er i alt cirka seks millioner personer vendt tilbage til deres hjem efter at have været væk i mindst to uger på grund af Ruslands invasion. Det anslår rapporten. Tallet dækker både over internt fordrevne og ukrainere, som i en periode flygtede til udlandet.

Ligesom mange andre ukrainere kæmper de tilbagevendte med hverdagen.

- Leveforhold og niveauet af ødelæggelse omkring deres hjem er i sidste ende det, som påvirker deres behov, står der i rapporten.

Efter at have været fordrevet oplever mange tilbagevendte problemer med at finde betalt arbejde.

I august meldte omkring 28 procent af de tilbagevendte, at de ikke tjente nogen penge.

42 procent tjente mindre, end inden krigen startede.

Rapporten opdeler Ukraine i fem makroregioner. I den østlige del af landet meldte 93 procent i juli, at det var udfordrende at få tingene til at hænge sammen med den indkomst, de havde.

Ifølge rapporten melder de fleste af de tilbagevendte - på trods af udfordringerne - at de ikke har nogen intention om at forlade deres bolig i fremtiden. I august var det blot 11 procent, som overvejede at forlade deres hjem igen, anslår rapporten.

Rapporten er lavet i samarbejde mellem Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA), Den Internationale Migrationsorganisation (IOM) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Rapportens vurderinger bygger på en rækker runder af telefoninterview med cirka 2000 voksne og efterfølgende analyser.

/ritzau/