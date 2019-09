To millioner børn i Yemen er berøvet skolegang

Hver femte skolebygning er ifølge Unicef bombet i grus. 90.000 kan have mistet livet siden 2015.

To millioner børn er frataget muligheden for at gå i skole i det krigshærgede Yemen, viser en ny rapport fra FN's børnefond, Unicef.

Yderligere 3,7 millioner børn i Yemen risikerer, at deres skoler lukker ned, fordi lærerne i landet ikke har fået løn i over to år.

- Krigshandlinger har drevet millioner af mennesker på flugt, og skoler bliver jævnligt udsat for angreb, siger Unicefs leder i landet, Sara Beysolow Nyanti.

Saudi-Arabien gik i krig mod Houthi-oprørerne i Yemen i marts 2015 og har siden gennemført over 20.000 flyangreb i landet mod påståede oprørsmål.

Hver femte skolebygning er ifølge Unicef bombet i grus.

Det anslås, at krigen kan have kostet mere end 90.000 mennesker livet.

- Børn, som ikke går i skole, lever i stadigt større risiko for at blive udnyttet - blandt andet ved at de må deltage i kamphandlinger, at de bliver tvunget til børnearbejde eller bliver giftet bort, når de er meget unge, siger Nyanti.

- De mister muligheden for at vokse op og udvikle sig i omsorgsfulde og stimulerende omgivelser. Til sidst bliver de fanget i et liv i fattigdom og modgang, siger hun.

Yemen har omkring 30 millioner indbyggere. FN siger, at 24,1 millioner af dem er afhængige af nødhjælp udefra for at overleve. Millioner lever på randen af sult - blandt dem er 1,8 millioner børn under fem år, viser tal fra Unicef.

FN's generalsekretær, António Guterres, har omtalt Yemen som verdens største humanitære krise.

/ritzau/AFP