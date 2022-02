Dispensationer baseret på religiøs tro er blevet et smuthul for amerikanere, der vil undgå vaccinepligt. Flere store trossamfund imødegår argumenterne mod coronavacciner med oplysning

Min krop er mit tempel: Tro er blevet amerikaneres kattelem for at undgå vaccinepligt

Malia Wylie er ikke vaccineret imod coronavirussen, selvom hun som sygehjælper på et hospital i den sydcaliforniske by San Diego er underlagt et stringent vaccinekrav.