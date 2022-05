På lørdag er det 33 år siden massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing. Kina gør alt for at udslette minderne om den skelsættende begivenhed.

Mindet om massakren i Beijing udviskes bid for bid i Hongkong

Mindet om massakren på Den Himmelske Freds skal skubbes længere og længere ud i glemslen. I hvert fald hvis det står til Kina.

På lørdag er det 33 år siden, at myndighederne skred hårdt og brutalt ind over for demonstranter midt i Beijing.