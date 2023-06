Mindre fly er styrtet ned efter jagerflyjagt over Washington

Et mindre fly er styrtet ned, efter at det havde krænket luftrummet i Washington D.C.-området.

Krænkelsen fik myndighederne til at sende jagerfly på vingerne, skriver Reuters.

Det forulykkede fly er af typen Cessna Citation, der kan have op til 12 personer om bord.

Ifølge USA's føderale luftfartsmyndighed, FAA, styrtede det ned i et bjergområde i den sydvestlige del af delstaten Virginia.

En unavngiven amerikansk embedsmand siger ifølge Reuters, at jagerflyene ikke var skyld i styrtet.

Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange der var om bord på det mindre fly, og hvad deres skæbne er.

En kilde med kendskab til sagen siger, at Cessna-flyet menes at have fløjet på autopilot.

Flyet reagerede ikke på myndighedernes forsøg på at komme i kontakt med det, siger kilden.

I Washington D.C. bemærkede mange indbyggere de høje lyde, der bragede ud over hovedstaden, da jagerflyene brød lydmuren.

Mange indbyggere har beskrevet på sociale medier, hvordan lyden fik jorden og murene til at ryste.

Nogle indbyggere har beskrevet, hvordan de kunne høre lyden så langt væk som i det nordlige Virginia og i delstaten Maryland.

/ritzau/