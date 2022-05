Mindst 11 blev dræbt ved flere angreb i Kabul

Mindst ni personer blev onsdag dræbt og 15 blev såret, da tre bomber blev detoneret mod minibusser i Mazar-e-Sharif i det nordlige Afghanistan. Det oplyser afghansk politi ifølge AFP.

- Bomber var placeret forskellige steder i byen, siger politiets talsperson, Asif Waziri.

Yderligere to personer blev dræbt, og andre blev såret ved et bombeanslag i en moské i hovedstaden Kabul. Det oplyser det afghanske indenrigsministerium.

Islamisk Stat (IS) tog onsdag skylden for angrebene på bevægelsens telegramkanal. IS har taget skylden for en række angreb, efter Taliban kom til magten.

Bombeangreb er faldet i Afghanistan, siden Taliban kom til magten i august. Men der er sket en stigning i antallet af angreb mod minibusser og moskéer forskellige steder i landet i de senere måneder.

Taliban har indført en lang række restriktioner for det civile samfund, efter at bevægelsen kom til magten i august sidste år.

Tidligere i denne måned dikterede Afghanistans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, at kvinder ikke måtte vise deres ansigter offentligt og ideelt set burde være skjult bag en traditionel burka.

Ministerium for Fremme af Dyd og forhindringer af Laster meddelte lørdag, at kvindelige studieværter også var omfattet af restriktionerne.

Kvindelige studieværter trodsede ordren en dag og gik i studiet med åbne ansigter - men de opgav deres protester søndag, hvor kun deres øjne var synlige. Dette var gældende for førende tv-kanaler som TOLOnews, Ariana Tv, Shamshad TV og 1TV.

- Vi gjorde modstand og var imod at optræde bag en maske, siger Sonia Niazi, som er studievært hos TOLOnews.

TOLOnews meddelte, at enhver kvinde, som optrådte uden slør eller hijab, ville blive fjernet som studievært og måske blive helt afskediget.

Mænd, der arbejder for regeringen, risikerer også at miste deres job, hvis deres koner eller døtre trodser påbud fra Taliban.

Burkaen dækker både krop og ansigt, og man kigger ud af dragten gennem et lille net. Der findes eksempelvis også en niqab. Den dækker ligeledes kroppen og ansigtet. Dog er der aflang åbning foran øjnene./ritzau/AFP