Mindst 11 dræbt under politiaktion i Rio de Janeiro

Mindst 11 mennesker blev tirsdag dræbt under en politiaktion mod et slumområde i Rio de Janeiro.

Det kom til en intens skudveksling, da politifolk gik ind en favela, hvor folk har bygget en bolig uden tilladelse. Skyderiet skete i den nordlige del af den brasilianske storby.

- Politiet ville pågribe, hvad de kalder kriminelle ledere, i favelaen Vila Cruzeiro. Da de kom ind i favelaen, blev de beskudt, hedder det i en pressemeddelelse fra myndighederne om skyderiet.

- 11 personer blev dræbt og to blev såret under skudvekslingerne, som fulgte. En af de dræbte var en kvinde, som formentligt blev fanget i en krydsild, hedder det videre.

I januar indledte de brasilianske myndigheder en kampagne mod kriminalitet og sendte flere og flere politistyrker ind i kriminelt belastede slumområder i Rio de Janeiro.

Myndighederne har oplyst, at aktionerne ville foregå over flere måneder, og at de var en del af en langsigtet indsats for at øge politiets tilstedeværelse og forbedre forholdene i favelaerne. De hærges af kriminelle bander og narkotikakriminalitet.

Politiets kampagne er dog blevet stærkt kritiseret for at være brutal og dårligt organiseret, hvilket har ført til mange dræbte - heriblandt også uskyldige.

Politiet siger, at de var ude efter bandeledere fra andre dele af Brasilien, som skjulte sig i Vila Cruzeiro.

Online-nyhedsmediet G1 skriver, at tirsdagens aktion var vendt mod Comando Vermelho, Den Røde Kommando, som er en af Brasiliens mest magtfulde kriminelle grupper.

Politiet siger, at der blev udvekslet skud i både højt beliggende områder i favelaen og i et omliggende skovområde.

Myndighederne beslaglagde under operationen et større antal våben, 10 motorcykler og seks biler.

I maj sidste år blev 28 mennesker, heriblandt en politimand, dræbt i en favela ved navn Jacarezinho.

/ritzau/AFP