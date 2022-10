Mindst 11 er dræbt i angreb mod russisk militærområde

11 er dræbt og 15 såret i et angreb mod et militært øvelsesterræn i Belgorod-regionen i Rusland.

De dræbte er frivillige, der har meldt sig til at kæmpe i Ukraine. De var angiveligt i færd med skydetræning, da angrebet skete lørdag.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvilken nationalitet de har.

Det meddeler det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet RIA.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Under en skydeøvelse med personer, der frivilligt har udtrykt ønske om at deltage i den særlige militæroperation, åbnede terroristerne ild med håndvåben mod mandskabet i enheden, meddeler ministeriet.

Ruslands regering har forbudt brug af ordet "krig" om, hvad der foregår i Ukraine. I stedet kalder regeringen det en "særlig militæroperation".

- Som følge af skyderiet blev 11 mennesker dødeligt såret. 15 andre mennesker med sår af forskellig sværhedsgrad blev bragt til en medicinsk enhed, hedder det videre fra ministeriet.

Forsvarsministeriet siger desuden ifølge nyhedsbureauet Tass, at to formodede gerningsmænd blev dræbt under angrebet.

Ifølge ministeriet er de to gerningsmænd fra en af de tidligere sovjetrepublikker. Det fremgår dog ikke umiddelbart, hvilket land de kommer fra.

Ministeriet bruger ordet "terrorister" om de formodede gerningsmænd og omtaler angrebet som et "terrorangreb".

Belgorod-regionen ligger tæt ved grænsen til Ukraine.

Det er ikke umiddelbart klart, præcis hvor i regionen angrebet fandt sted.

Lokale myndigheder i Belgorod har flere gange tidligere beskyldt Ukraine for at angribe byen og for at have ramt blandt andet elledninger og depoter, hvor russerne opbevarede ammunition og brændstof.

/ritzau/Reuters