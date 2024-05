Mindst 11 mennesker er dræbt i moské i Nigeria

40 mennesker var til bøn i onsdags, da der pludselig gik ild i den lokale moské i landsbyen Larabar-Albasawa i det nordlige Nigeria.

En mand havde låst døren til moskéen og angrebet den med en hjemmelavet bombe og benzin. Indtil videre er 11 personer meldt døde, mens 17 mennesker fortsat er i kritisk tilstand og modtager behandling på et lokalt hospital. Det skriver BBC.

Den 38-årige mand, som stod bag angrebet, er anholdt. Politiet har afvist, at der skulle være tale om en terrorhandling, men at det drejer sig om en arvestrid.

“Den mistænkte fortalte, at han ikke var tilfreds med fordelingen [af arven], og at det var en reaktion på det,” siger politiets talsperson Umar Mamman Sanda ifølge avisen Daily Post Nigeria.

Politiet skriver desuden i en meddelelse, at den anholdte mente, at flere af familiemedlemmerne, som befandt sig i moskéen onsdag, havde “snydt ham”.

Flere vidner fortæller til mediet Daily Trust, hvordan de så moskéen gå op i flammer, og at de efterfølgende uden stort held forsøgte at hjælpe personerne ud.

En pårørende til et af ofrene Salisu Isah er chokeret over hændelsen og fortæller til Daily Trust , at han er bekymret for, om sagen vil blive taget alvorligt af myndighederne.

“Hændelsen er et eksempel på det høje niveau af lovløshed i vores samfund,” siger han.