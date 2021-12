I år er over 2500 mennesker omkommet eller forsvundet på havet i forsøget på at nå til Europa, vurderer FN.

Mindst 11 migranter er døde i forlis ud for græsk ø

Mindst 11 migranter er døde, efter at den båd, som de var om bord på, stødte på grund ud for den græske ø Antikythera torsdag aften.

I løbet af natten er 90 andre reddet i land, blandt dem 27 børn og 11 kvinder.

Det meddeler en talsmand for den græske kystvagt fredag.

Foreløbig har redningsmandskab fundet 11 lig i det kolde vand.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Redningsindsatsen fortsætter, idet det endnu ikke er klart, hvor mange der var om bord på båden, inden den sank, siger talsmanden.

Torsdagens forlis kommer et døgns tid efter, at en anden lille båd kæntrede ud for den græske ø Folegandros.

Ved det forlis omkom mindst tre mennesker. 13 mennesker er reddet i land, mens adskillige andre fortsat er savnet, meddeler græske myndigheder.

De 13 overlevende har givet forskellige oplysninger til den græske kystvagt om, hvor mange mennesker der var med den båd. Nogle siger 32, mens andre sætter antallet af passagerer til omkring 50.

FN's flygtningeagentur, UNHCR, betegner ulykken ud for Folegandros som den hidtil værste i Det Ægæiske Hav i år.

- Dette forlis er en smertelig påmindelse om, at folk fortsat tager på farefulde rejser i forsøg på at komme i sikkerhed, siger UNHCR's assisterende repræsentant i Grækenland, Adriano Silvestri.

FN vurderer, at over 2500 mennesker alene i år er omkommet eller forsvundet på havet i forsøget på at komme fra Afrika eller Mellemøsten og videre til Europa.

Ruten fra Tyrkiet til de græske øer var særligt flittigt benyttet i 2015. Næsten en million mennesker – først og fremmest syrere - kom ind i EU det år efter at være sejlet fra Tyrkiet til Grækenland.

/ritzau/AFP