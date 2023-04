Mindst 11 omkom ved gasudslip i det nordlige Indien

Et gasudslip på en fabrik i den indiske by Ludhiana i Punjab søndag kostede mindst 11 mennesker livet. Blandt de omkomne var to drenge på 10 og 13 år. Op mod en halv snes personer blev indlagt efter ulykken. Det skriver AFP.

Årsagen til gasudslippet er ikke klarlagt, og det er heller ikke oplyst, hvilken gas, der var tale om. Blodprøver fra ofrene er ved at blive undersøgt.

Redningsfolk fra det nationale katastrofeberedskab er på stedet, og lokalt politi iført gasmasker patruljerer i området, som er blevet afspærret for offentligheden.

Industrielle gasudslip er almindelige i Indien på grund af ringe sikkerhed og utilstrækkelig kontrol.

Sidst år blev mindst 112 kvinder indlagt på et hospital efter en gaslækage på en tøjfabrik i den sydlige delstat Andhra Pradesh.

- Ulykken skete nær et mejeri og en lægeklinik. Men vi ved endnu ikke, hvorfor lækagen er sket, siger Rajinder Pal Kaur Chhina, som er medlem af delstatsparlamentet i Ludhiana.

- Folk, som kom til mejeriet for at købe mælk, faldt bevidstløse om på fortovet, tilføjer hun.

En lokal indbygger, Anjan Kumar, sige, at tre af de omkomne var helt blå efter at have indåndet gassen.

/ritzau/AFP