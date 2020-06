Mindst 11 personer har mistet livet under den seneste uges optøjer, der begyndte fredeligt, men siden er blevet mere og mere voldsomme.

* St. Louis, Missouri: En 77-årig pensioneret politibetjent blev skudt og dræbt på fortovet ved en plyndret pantelåner.

* Louisville, Kentucky: Politi og Nationalgarden skød og dræbte en 53-årig restaurantejer under uroligheder.

* Oakland, Californien: En 53-årig betjent døde af skud affyret fra en bil.

* Indianapolis, Indiana: En 38-årig og en 18-årig blev skuddræbt under uklare omstændigheder i forbindelse med protesterne.

* Davenport, Iowa: En 22-årig kvinde mistede livet, da hun forlod en protest uden for et supermarked.

* Minneapolis, Minnesota: En 43-årig mand blev dræbt af skud foran en butik.

* Omaha, Nebraska: En 22-årig mand blev skudt under et slagsmål foran en bar.

* Detroit, Michigan: En 21-årig mand blev, efter at nogen affyrede skud fra et køretøj under en protest, dræbt.

* Cicero, Illinois: To personer blev dræbt under uroligheder mandag.

Kilde: AP.

/ritzau/