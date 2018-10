Mindst 11 personer mister livet ved jordskælv i Haiti

Et jordskælv målt til 5,9 på richterskalaen har ramt Haiti. Mindst 11 har ifølge regeringen mistet livet.

Mindst 11 personer har mistet livet under et jordskælv i Haiti lørdag aften, hvor over 100 personer er kommet til skade.

Det siger en talsmand fra regeringen til nyhedsbureauet AFP.

Jordskælvet ramte den nordvestlige del af østaten i Caribien og blev målt til 5,9 på richterskalaen.

Epicentret lå omkring 19 kilometer fra byen Port-de-Paix og ramte lørdag aften klokken 20.10 lokal tid.

Syv personer mistede livet i byen, mens yderligere fire døde i byen Gros-Morne længere mod syd - herunder en dreng, der blev ramt af en bygning. Det oplyser en politichef fra den nordvestlige del af Haiti.

På Twitter har Haitis præsident, Jovenel Moïse, opfordret befolkningen til at forholde sig i ro, efter at der blev meldt om panikagtige scener i den nordvestlige del af landet efter jordskælvet.

Han oplyser, at lokale og regionale myndigheder hjælper de, der har behov for det.

- De sårede bliver behandlet på hospitaler i området, skriver en lokal myndighed.

Rystelserne fra jordskælvet kunne også mærkes i Haitis hovedstad, Port-au-Prince, men der er ingen rapporter om store ødelæggelser.

Port-au-Prince blev i 2010 ramt af et massivt jordskælv med mindst 200.000 dødsfald og 300.000 sårede.

Mere end 1,5 millioner blev hjemløse, og mange tusinde bor stadig i midlertidige lejre.

Oprydningsarbejdet er flere gange blevet hæmmet af politisk kaos og en koleraepidemi, som blev spredt af nepalesiske FN-udsendinge, der skulle hjælpe med at opretholde freden efter jordskælvet.

Skaderne fra jordskælvet for otte år siden blev opgjort til mere end 120 procent af Haitis bruttonationalprodukt, bnp.

Landet bliver ofte omtalt som det fattigste land på den nordlige halvkugle.

/ritzau/AFP