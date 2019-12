Mindst 11 soldater er dræbt i nyt angreb i Burkina Faso

Sahel-regionen har i en årrække været plaget af militante angreb. De seneste dage har været særdeles blodige.

I et nyt angreb i Burkina Faso er mindst 11 soldater blevet dræbt.

Det oplyser den lokale radiostation Omega sent onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tidligere onsdag blev en patrulje på vagt nær landsbyen Hallale ifølge dpa udsat for et bagholdsangreb.

Mindst fem af angrebsmændene blev ifølge dpa dræbt.

Angrebet kommer, blot en dag efter at over 100 mennesker, heriblandt 35 civile, blev meldt dræbt i et usædvanligt blodigt angreb nær byen Arbinda.

Her udførte 100 militante på motorcykler et timelangt angreb.

Militæret lykkedes med støtte fra luftvåbnet med at få sendt de militante på retræte og "neutraliseret" 80 af angrebsmændene.

Burkina Faso ligger på grænsen til ligeledes konfliktramte Mali og Niger, og der har jævnligt været angreb fra militante islamister i landet siden begyndelsen af 2015.

Grupper med tilknytning til al-Qaeda eller Islamisk Stat menes at stå bag de fleste angreb i landet.

I hele den store Sahel-region, som de tre lande er en del af, er tusindvis af civile og soldater blevet dræbt under konflikter, siden volden begyndte i Mali i 2012.

/ritzau/