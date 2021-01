Mindst 12 dræbt i bilbombeangreb i Syrien

To bilbomber har ramt tyrkiskkontrolleret region i det nordlige Syrien. Syv civile og fem oprørere er dræbt.

To bilbombeangreb har søndag kostet 12 mennesker livet i den nordlige del af Syrien, der er kontrolleret af Tyrkiet.

Syv af ofrene er civile, heriblandt en pige. Omkring 30 andre blev såret i angrebene.

Det meddeler Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr). Det er en regimekritisk organisation, der via et netværk af kilder og aktivister i Syrien følger situationen i det krigshærgede land.

Den første bilbombe eksploderede tæt ved et kulturcenter i byen Azaz.

En journalist fra nyhedsbureauet AFP så den brændende bil på stedet. En mand løb derfra med et barn, der var pakket ind i et blodigt klæde.

Den anden af de to bilbomber var rettet mod et checkpoint nær byen al-Bab. Her blev fem syriske oprørere, der er støttet af Tyrkiet, dræbt.

Søndagens bombeangreb kommer, efter at en anden bilbombe lørdag dræbte otte mennesker i byen Afrin i samme region.

Tyrkiske styrker tog sammen med syriske oprørere, der er støttet af Tyrkiet, kontrol med regionen i 2018. Tidligere var den kontrolleret af kurdiske styrker.

Regionen, der grænser op mod Tyrkiet, er jævnligt rystet af bombeangreb.

Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for weekendens bilbombe. Men Tyrkiet har beskyldt kurdiske "terrorister" med bånd til det forbudte kurdiske arbejderparti PKK for at stå bag tidligere angreb.

Konflikten i Syrien har kostet mindst 387.000 mennesker livet og sendt millioner på flugt, siden den begyndte i foråret 2011.

Det, der begyndte som protester mod præsident Bashar al-Assads styre, har siden udviklet sig til en kompleks krig med et utal af aktører.

En af de aktører er Tyrkiet, der i 2016 gik ind i Syrien. Siden har tyrkiske styrker sammen med syriske allierede oprørere indtaget områder i det nordlige Syrien, der grænser op mod Tyrkiet.

/ritzau/AFP