Mindst 12 mister livet i jordskælv i det sydlige Ecuador

Et kraftigt jordskælv har lørdag ramt det sydlige Ecuador og det nordlige Peru.

Mindst tolv personer er døde, siger Ecuadors præsident, Guillermo Lasso, i en tv-tale.

Ifølge amerikanske myndigheder havde skælvet en styrke på 6,8.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at jordskælvet skete på en dybde på omkring 66 kilometer.

Jordskælvet har været centreret syd for byen Guayaquil, som er en af de største byer i Ecuador. Den ligger i Guayas-regionen i Ecuador.

Der er meldinger om, at folk er fanget i jordskred, og at bygninger er blevet beskadiget.

Præsidenten har også skrevet på det sociale medie Twitter. Her opfordrer han til, at man forholder sig i ro og søger information gennem officielle kanaler.

Ifølge Reuters vurderer myndighederne ikke umiddelbart, at der er risiko for, at jordskælvet kan resultere i en tsunami.

Ecuadors myndighed for risikoadministration oplyser ifølge Reuters, at jordskælvet har kunnet mærkes i omkring halvdelen af landets provinser.

Myndighederne oplyser derudover, at flere sundhedsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner og hjem blev beskadiget. Flere veje er blevet blokeret af jordskred.

Myndigheder i Peru oplyser ifølge Reuters, at man har kunnet mærke jordskælvet i landets nordligste del. Men der er ingen umiddelbare rapporter omkring materielle skader eller tilskadekomne personer i Peru, lyder det.

Der bor lidt under 18 millioner mennesker i Ecuador. I Peru bor der over 33 millioner mennesker.

/ritzau/TT