Mindst 13 er omkommet under vinterstorm i Spanien

Mindst 13 personer er omkommet under en voldsom vinterstorm i det nordøstlige Spanien.

Uvejret har ødelagt butikker og restauranter langs østkysten, hvor høje bølger er slået ind over land og har oversvømmet gader og pladser. Det rapporterer flere lokale medier.

Stormen og voldsomme bølger har fået broer til at kollapse og ødelagt sandstrande.

Blandt de omkomne er en 77-årig mand, som blev dræbt, da et drivhus styrtede sammen over ham i Andalusien i det sydlige Spanien samt en mand, som styrtede i havet i havnebyen Palamos i den nordøstlige del af landet.

Fire personer er meldt savnet under stormen, som har fået navnet "Gloria". som har vindstød på over 27 meter per sekund.

/ritzau/