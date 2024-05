Mindst 15 er døde i tornadoer og storme i USA

Mindst 15 personer i USA har mistet livet, efter at tornadoer og voldsomme storme har ramt flere delstater, heriblandt Texas, Arkansas og Oklahoma.

Det oplyser forskellige lokale myndigheder søndag.

Der har løbende været flere redningsaktioner i gang i de berørte områder.

Hundredtusindvis af personer har været uden strøm, efter at storme fra tidligt lørdag prægede regionen Southern Plains, som omfatter blandt andet det centrale og nordlige Texas.

I Texas oplyser en lokal sherif ved en pressekonference, at syv personer er døde som følge af en tornado nord for storbyen Dallas.

Delstatens guvernør, Gregg Abott, underskrev samtidig et dekret gældende fire af Texas' distrikter.

Dekretet frigiver økonomiske midler og medarbejdere til at hjælpe personer, som har fået deres hjem beskadiget eller ødelagt af det ekstreme vejr.

Tornadoen har ødelagt huse og en benzinstation, og biler er blevet kastet rundt på den lokale motorvej.

I Oklahoma har mindst to personer mistet livet, efter at en tornado sent lørdag ramte området Mayes County. Det oplyser Johnny Janzen til Fox News.

Han er den lokale chef for katastrofehåndtering.

I Arkansas er mindst fem personer døde i de storme, der hærgede delstaten tidligt søndag, bekræfter myndigheder til mediet ABC.

Dertil var blandt andet elledninger gået i stykker, og træer var væltet.

I byen Louisville i delstaten Kentucky er ét dødsfald efter stormene bekræftet.

Det oplyser borgmester Craig Greenberg.

Flere steder i landet er der stadig gældende advarsler om tornadoer.

Også delstaten Indiana har mærket til stormene idet motorløbet Indianapolis 500 har måttet udsættes. Fangrupper har fået besked at forlade stedet og søge ly.

Forventningen var, at 125.000 ville dukke op for at overvære begivenheden.

/ritzau/AFF