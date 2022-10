Mindst 15 migranter mister livet i bådulykke ud for græsk ø

Mindst 15 personer har mistet livet, efter at deres fartøj sank ud for den græske ø Lesbos tidligt torsdag.

Det oplyser den græske kystvagt.

Ulykken er den anden, som involverer migranter siden onsdag. Den er sket i Det Ægæiske Hav.

Det nu sunkne fartøj havde omkring 40 mennesker om bord, oplyser kystvagten. 15 lig er blevet bjærget, og fem mennesker er blevet reddet. Dermed savnes fortsat omkring 20 personer.

Båden sank øst for øen Lesbos, som ligger tæt på Tyrkiets kyst.

Et fartøj fra den græske kystvagt og en helikopter hastede til stedet for at foretage en redningsmission. Men stærke vinde i området besværliggør arbejdet.

Inde på øen Lesbos foretages også en eftersøgning efter migranter, som måske har klaret sig ind til kysten.

Tre blev her fundet i et fjerntliggende område.

Nogle 100 kilometer derfra tæt på øen Kythira er der sket en anden ulykke.

Her har græske myndigheder foreløbigt reddet 30 migranter, der befandt sig i en båd, som sank onsdag efter at have ramt et klippefyldt område - også i voldsomt vejr.

Der befandt sig omkring 100 personer på fartøjet.

- 30 mennesker er blevet reddet indtil videre. Operationen fortsætter midt i vanskelige vejrforhold, siger en embedsmand fra kystvagten ved midnatstid.

/ritzau/Reuters