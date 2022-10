Mindst 150 meldes dræbt i to dages kampe i Sudan

Mindst 150 mennesker er dræbt i sammenstød onsdag og torsdag i det sydlige Sudan.

Det siger chefen for et hospital i delstaten Blå Nil i det nordøstafrikanske land.

Det er nogle af de værste blodsudgydelser i regionen i flere måneder.

Volden kommer efter uenigheder mellem medlemmer af det etniske hausa-folkeslag og andre grupper om retten til jord.

- I alt er 150 mennesker, blandt dem også kvinder, børn og ældre, blevet dræbt mellem onsdag og torsdag, siger hospitalschef Abbas Moussa.

- Omkring 86 mennesker blev såret på grund af volden, tilføjer han.

Hans hospital ligger i byen Wad al-Mahi, og kampene har fundet sted i det omkringliggende område. Det er omkring 500 kilometer syd for Sudans hovedstad, Khartoum.

Urolighederne begyndte onsdag, hvor indbyggere fortalte, at de kunne høre intenst skyderi. Flere huse var stukket i brand, sagde de.

I sidste uge var der sammenstød i det samme område. På det tidspunkt meddelte FN, at der var tale om en strid om jordrettigheder, som kostede mindst 13 mennesker livet og sårede 24 andre.

Siden har myndighederne indført et natligt udgangsforbud i et forsøg på at stoppe urolighederne.

Blodsudgydelserne mellem hausa-folket og andre grupper begyndte i juli. Frem til begyndelsen af oktober er der registreret omkring 149 døde, viser en opgørelse fra FN, der altså ikke har de seneste dødsofre med.

Urolighederne har fået rundt regnet 65.000 mennesker til at flygte fra deres hjem.

/ritzau/AFP